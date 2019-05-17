ابنة علا غانم بثوب السباحة تعيش لحظات رومانسية مع عريسها على الشاطئ

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 09:55 صباحاً - شاركت ​نرمين الدفراوي​ ابنة الممثلة المصرية ​علا غانم​ في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لها من شهر العسل بعد عقد قرانها على نجل رجل الأعمال الأعمال نصري ماركو وبدت فيها مع عريسها بثوب السباحة على البحر في حين كان زوجها يمنحها قبلة على خدها وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها ولم تعلق عليها فيما كتبت والدتها :رائعة أحبكما أنتما الاثنين”.

إشارة إلى أن نرمين هي ابنة علا غانم من زوجها الأول ​وليد الدفراوي​، وكان عمرها وقتها 17 عاماً، وأنجبت منه ابنتين هما كاميليا ونرمين، المقيمتين في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت علا غانم قد احتفلت بعقد قران إبنتها نرمين وحفل زفافها في فيلا بمنطقة العجمي بمصر وشاركت المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من أجواء الإحتفال، وظهرت في إحدى الصور إبنتها أثناء تحضيرها للحفل حيث علّقت غانم على الصورة :”إبنتي هي العروس الرائعة”، بينما ظهرت في الصورة الثانية إبنتها إلى جانب المأذون وعريسها وعلّقت غانم :”إبنتي تزوجت”.