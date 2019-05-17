بريانكا شوبرا مبهرة في مهرجان كان بتوقيع لبناني

May 17, 2019
خطفت النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا الانظار خلال مشاركتها في العرض الاول لفيلم Rocketman ضمن فعاليات مهرجان “كان” السينمائي.
“شوبرا” اختارت ان تتألق على السجادة الحمراء بفستان مبهر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي.
وتدور قصة فيلم Rocketman حول حياة النجم إلتون جون، عن سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.
الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.
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