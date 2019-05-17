باسل خياط وأسئلة خاصة أوّل مرّة

أجرا تطبيق “نتفليكس” مقابلة سريعة مع النجم باسل خياط تحت عنوان “أول مرّة”.

“خياط” الذي يتألّق يوماً بعد يوم في مسلسل “الكاتب”، الذي بدأ عرضه على التطبيق العالمي مع بداية شهر رمضان المبارك، أجاب على عدّة أسئلة خاصة ضمن إطار من العفوية.

وردّاً على سؤال حول أول مرّة فكّر فيها ان يكون ممثلاً؟ كشف “خياط” أنه كان منتسباً الى النشاط الرياضي واصدقاؤه منتسبين الى النشاط الفني ويوماً ما قدموا عرضاً مسرحياً فأصبحوا حديث الناس وتلقوا الهدايا والورود فبدأ يشعر بالغيرة فقرر في اليوم الثاني ان ينتسب الى النشاط الفني.

ورداً على سؤال حول أول مرّة مثّل خارج سوريا؟ أشار “باسل” أنه أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية ذهب الى “افينيو” مهرجان المسرح في فرنسا ولم يكن الفريق المرافق يعمل بصفة احترافية، وخلال السفر إحتاج بعض النقود فإضطر مع صديقه الى تمثيل بعض المشاهد المسرحية في الشارع واستطاع مع زميله أن يجمعا بعض النقود.

رداً على سؤال حول أول مرّة مثّل في مصر؟ أشار “باسل” أن المسلسل كان إسمه “مكان في القصر” للمخرج عادل أديب، مثّله في عام 2013.

رداً على سؤال حول أوّل مرّة قدّم فيها تجارب الأداء في حياته؟ كشف ان التجربة كانت مع المخرج المصري الكبير يسري نصرالله في فيلم “باب الشمس” الذي أخذ من فريق العمل أكثر من تسعة أشهر تصوير. وكان العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي سنة 2004.

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رداً على سؤال حول أوّل مسلسل شاهده على نتفليكس؟ قال “باسل” The Tudors.

رداً على سؤال حول أوّل فيلم شاهده في السينما؟ لفت الى أنه لا يتذكر بالتحديد ولكن والده كان دائماً يصّر أن يأخذه كل يوم الجمعة الى السينما في دمشق حيث كان يتم عرض افلام للاطفال.

رداً على سؤال حول أوّل صورة نشرها على انستغرام؟ أكد باسل الى أنه كان شخصاً بعيداً كل البعد عن وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هناك صديق اقنعه خلال لقاء تلفزيوني بان يكون نشيطاً أكثر على مواقع التواصل وقام صديقه بإنشاء حساب له على إنستغرام ونشر خلال الحلقة أوّل صورة.

رداً على سؤال حول أوّل شيء يفعله عندما يستيقظ صباحاً؟ لفت باسل أنه عندما يستيقظ صباحاً يتفقّد هاتفه خاصة عندما يكون مسافراً كي يبقى على تواصل مع كل شخص يحاول ان يتحدث إليه.

نذكر ان “الكاتب” تصدّر قائمة الأعمال الأكثر رواجاً ومشاهدة عبر شبكة Netflix العالمية، ليكون واحداً من أهم ما تعرضه المنصة خلال الفترة الحالية، مستقطباً نسبة مشاهدة مرتفعة جداً في مختلف دول العالم العربي أولهم الإمارات والسعودية وحتى في أميركا، البرازيل، كندا وأفريقيا وأستراليا.

المسلسل بدأ التشويق يرتفع في أحداثه وبدأ يكشف عن خفايا وأسرار لشخصيات ستفاجئ المشاهدين في الحلقات المقبلة وهو من بطولة باسل خياط، ندى أبو فرحات، دانييلا رحمة وغيرهم. اخراج رامي حنا، كتابة ريم حنا، انتاج ايغل فيلمز.