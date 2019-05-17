شكرا لقرائتكم عائلة الرازم.. تصنع بهجة القدس في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من باب حطة.. أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى ، تستقبل عائلة الرازم شهر رمضان على طريقتها.. في تقليد توارثته أجيال العائلة على مدى خمسة عشر عاما

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