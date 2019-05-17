شكرا لقرائتكم نجوم العالم يفتتحون "كان" الـ72 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلق مهرجان كان بنسخته الـ72 بمشاركة نجوم السينما العالمية، يتقدمهم المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزيلس أنياريتو، رئيس اللجنة التحكيمية ونخبة من كبار صناع السينما في العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إغلاق منافذ الطرق المؤدية لقصر المهرجانات في وقت مبكر قبل الافتتاح.

المهرجان قدم تحية للمخرجة الفرنسية الراحلة أنييس فاردا التي قدمت للسينما أجمل الأفلام الفرنسي ثم افتتح الممثل الإسباني خافير بارديوم والممثلة الفرنسية شارلوت غازنبورغ المهرجان.

وقالا بصوت واحد "نعلن افتتاح الدورة الثانية والسبعين لمهرجان كان السينمائي ثم قال بارديوم باللغة الإسبانية أهلا بكم في كان".

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على مدى 11 يوما، هو عمر المهرجان، سـتـعرض واحد وعشرون فيلما في المسابقة الرسمية وثمانية عشر فيلما في المسابقة الثانية "نظرة ما" التي تترأس لجنة تحكيمها المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

فيلم الافتتاح كان للمخرج الأميركي جيم جارموش Jim Jarmuschالذي حضر مع فريق فيلمه الجديد "الموتى لا يموتون Dead don’t Die".

نجوم السينما العالمية على موعد طوال أيام المهرجان مع كاميرات الصحفيين الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم لتغطية أهم حدث سينمائي عالمي.