شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى فيلا بالشيخ زايد مع رياض الخولى بسبب "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام مشاهد داخلية ضمن أحداث مسلسله "هوجان" المذاع على شبكة قنوات الحياة، خلال أيام شهر رمضان، بإحدى فيلات مدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان الكبير رياض الخولى، بالإضافة إلى الفنانين ميرنا وليد وأوس أوس وكريم محمود عبد العزيز وآخرين من النجوم، ومن المقرر أن يستمر التصوير حتى أواخر شهر رمضان.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل "هوجان" كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي"، وتعرض حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام عبر شبكة قنوات الحياة، فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.