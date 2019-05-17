شكرا لقرائتكم خبر عن ديبيكا بادوكون مع رانفير سينج فى فيلم جديد للمرة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الممثلة الهندية الهوليودية ديبيكا بادوكون على بطولة الفيلم البوليودى " 83 " مع زوجها الممثل رانفير سينج ليكون هذا الفيلم بمثابة التعاون الرابع لهم على التوالى، بعد تعاونهما من قبل فى افلام مثل "Galiyon ke raseela ram leela ، Bajirao Mastani ، Padmavat " والذين حققوا نجاحأ ساحقأ فى ايرادات شباك التذاكر الهندية.

فيلم "83" الذى ستشارك فى انتاجه الممثلة ديبيكا بادوكون هو فيلم هندى وثائقى يجسد رحلة كفاح وحياة لاعب الكريكت الهندى كابيل ديف وبداية مشواره منذ لعب الكريكيت حتى الفوز ببطولة العالم فى نفس اللعبة، سيجسد الممثل رانفير سينج دور اللاعب كابيل ديف، بينما ستجسد الفنانة ديبيكا بادوكون دور زوجته رومى بهاتيا.

ولم يذكر فريق العمل اية تفاصيل تخص الفيلم فيما يعرف بميزانية الانتاج، موعد طرح الفيلم، بل التزموا التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجآة للجمهور الهندى والعربى.

الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون قد تزوجت من الممثل رانفير سينج فى نوفمبر العام الماضى بعد علاقة غرامية استمرت لاكثر من خمس سنوات كان آخر اعمالهما معأ فيلم "Padmavat" الذى نجح نجاحأ خارقا على مستوى الجماهير والنقاد.

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