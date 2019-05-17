كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده الـ 79.. الشاشة تفتقد زعيمها عادل إمام! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوطن العربي يحتفل في السابع عشر من شهر مايو الجاري بعيد ميلاد عادل إمام، الذي يحل هذا العام في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة.

حيث كان عادل إمام حاضرا على الشاشة في دراما رمضان منذ عام 2012، نجاح تلو الآخر يكتبه ليصبح ثابتا من ثوابت الدراما التي تعرض في الشهر الكريم.

حزن كبير أصاب الجمهور حينما أعلن عن تأجيل مسلسل "فالنتينو" الذي كان مقررا أن يطل من خلاله عادل إمام هذا العام، وبات الأمر أكثر وضوحا في الأيام الأولى من شهر رمضان، حينما تفاعل الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليؤكدوا أن الدراما بدون عادل إمام ينقصها الكثير.

شائعات كثيرة طالت الحالة الصحية للزعيم، إلا أن هشام تحسين منتج مسلسل عادل إمام أكد في تصريحات صحفية أن هذه الأمور عارية من الصحة، مؤكدا على أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة للغاية.

وأوضح المنتج أن حديثهم في الوقت الحالي ينصب على استكمال المسلسل، خاصة وأن خطتهم هي الانتهاء من تصوير العمل سريعا بعد انتهاء شهر رمضان، ثم الاستقرار على الموعد الخاص بعرضه.

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خاصة وأن المسلسل تم الانتهاء من تصوير جزء كبير منه، وفي الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من باقي المشاهد، وبعدها يتم الاتفاق مع القنوات العارضة على الموعد الخاص بالعرض.

واعتبر المنتج المصري أنه كمشاهد قبل أن يكون منتج مسلسل عادل إمام شعر بالفارق الذي يصنعه عادل إمام في الدراما العربية بعد غيابه هذا العام، معتبرا أن الدراما السورية واللبنانية أخذت مساحة أكبر هذا العام بغياب عادل إمام.

مشددا على كونه يتلقى اتصالات من كافة أنحاء الوطن العربي تسأل عن عادل إمام وغيابه، كما أكد على أن عادل إمام شعر بسعادة كبيرة بتلقيه هذه الاتصالات، كما شعر بسعادة كبيرة من رد فعل الجمهور تجاه غيابه عن الدراما هذا العام.

أكثر من 150 عملا فنيا شارك فيها الزعيم عادل إمام الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.

واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم في الوقت الحالي.