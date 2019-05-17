ستيفاني صليبا لـ “"الخليج 365"”: الوقوف في وجه عابد فهد شكّل لي خوفاً فرض عليّ ألاّ أكون عاديّة

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تحدّثت الممثّلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا في لقائها المصوّر مع ""الخليج 365"" عن لعبها دور البطولة في المسلسل الرمضاني "دقيقة صمت" إلى جانب الممثل السوري عابد فهد، وعن تفاصيل شخصيّة سمارة التي تجسّدها في المسلسل وعن عدد من الأمور الفنيّة. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:



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سعيد حريري من بيروت: في حديثها المصوّر مع “"الخليج 365"” صرّحت الممثّلة اللبنانيّة سيتفاني صليبا بأنّه المسلسل الرمضاني “دقيقة صمت” الذي تقوم ببطولته عبارة عن ثلاثين فيلماً وليس ثلاثين حلقة تلفزيونية، كما تحدّثت عن إنطباعاتها في هذا العمل واصفة إيّاه بأنّه صعب من ناحية القصّة والإخراج والحبكة الدرامية.

من جهة أخرى تحدّثت ستيفاني عن تفاصيل دور “سمارة” الذي تجسّده في المسلسل، وعن علاقتها بأمير ناصر، الشخصيّة التي يجسّدها الممثّل عابد فهد. وأضافت ستيفاني بأنّ وقوفها في وجه عابد فهد يعطيها الخوف والمسؤولية الكبيرة كونه مدرسة وأستاذ في التمثيل.

عن هذه الأمور وغيرها من الأمور الخاصّة بعملها الفنيّ تحدّثت ستيفاني لـ “"الخليج 365"” في هذا التقرير المصوّر.