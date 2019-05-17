شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يستعد لتسجيل أغنية "سينجل" جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة مع الشاعر محمد مهران فى أغنية سينجل جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان أحمد نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة عبر الإذاعات.

من ناحية أخرى طرح عبد الباسط حمودة أغنية جديدة والتى تحمل اسم "كازانوفا" والتى يشارك مع بالغناء المطرب إيساف وهى من كلمات عماد عبيد، ألحان هانى فاروق.

يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة كليب جديدة بعنوان "حسب الظروف"، والأغنية من كلمات عماد عبيد، ألحان شريف حمدان، توزيع طه الحكيم.