شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكيات عالمية للسيمفونى بالأوبرا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو وعازف الفيولينة ياسر الصيرفى ومشاركة عازف التشيللو شادى درويش وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 18 مايو على المسرح الكبير . يتضمن البرنامج مختارات من اهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها فوكاليز للفيولينة والاوركسترا لـ رحمانينوف ، سيرينادة حزينة للفيولينة والاوركسترا لـ تشايكوفسكى ، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ هايدن ، السيمفونية الثانية لـ بيتهوفن . Advertisements اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر ، شارك الاوركسترا في عدد من المهرجانات الناجحة منها مهرجان اتجاهات عربية ، مهرجان بيتهوفن ومهرجان موسيقى القرن العشرين .

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