شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر: قدمت دور الصعيدى فى "حكايتى" بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان جمال عبد الناصر، أنه سعيد برود الأفعال التى استقبلها حول دور "سليم" الذى يجسده فى مسلسل "حكايتى" مع النجمة ياسمين صبرى والمعروض حالياً على أكثر من قناة فضائية، لافتا أنه يتابع آراء الجمهور فى الشارع وعلى الرسائل الخاصة والسوشيال ميديا.



جمال عبد الناصر في مسلسل حكايتى

وأضاف عبد الناصر لـ"الخليج 365" أنه قدم دور الصعيدى بشكل مختلف بشهادة الكثيرين حوله سواء الأصدقاء أو زملائه من الفنانين وهذا بالنسبة له شهادة كبيرة أشعرته بحالة من السعادة والرضا، مشيراً إلى أن الأحداث مازالت فى تصاعد وستشهد الحلقات المقبلة استكمال الصراع بين العائلة، لافتاً أن الكواليس بها حالة من الحب الشديد بين أسرة العمل".

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جمال عبد الناصر وياسمين صبرى

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.