ماجد المصري يهنئ هبة الأباصيري بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان ماجد المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع زوجته رانيا أبوالنصر من عيد ميلاد الإعلامية هبة الأباصيري. وكتب ماجد المصري في تعليقه على الصورة: "أحلى صحبة.. كل سنة وأنت طيبة يا هبة". ويصور ماجد المصري حاليا دوره في مسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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