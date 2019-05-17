رامي إمام يشكر "إم بي سي" لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المخرج رامي إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو قناة "إم بي سي" الذي أعدته للاحتفال بعيد الزعيم عادل إمام.
وكتب رامي إمام: "شكرًا جزيلا إدارة MBC مصر، وعلى رأسهم الأستاذ محمد عبدالمتعال، ولكل اللي ساهم وشارك وبذل مجهودًا في المحطة المحترمة لإخراج هذا الفيديو الرائع والمؤثر.. شكرًا".
ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين.
وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الإجتماعية.
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