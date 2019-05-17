كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احمد داوود يكسب تعاطف السوشيال ميديا بسبب قصة حب مصطفى ونور في "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحولت قصة حب مصطفى ونور في مسلسل "زي الشمس" الى مثار تعليقات البنات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر ، خاصة وأن مصطفى الذي يجسد دوره أحمد داوود يعيش قصة حب من طرف واحد مع نور التي تجسد دورها دينا الشربيني.
بعد محاولات طويلة من قبل مصطفى للارتباط بنور خلال الحلقات الماضية ، كشفت نور عن مشاعرها الحقيقية تجاهه والتي قالت فيها انه أفضل اخ بالنسبة لها ، رد فعل نور أثار جدلا كبيرا وتعليقات من مستخدمي موقع تويتر تحديدا حيث كتبت احداهن : كل واحدة نفسها يبقى في حياتها واحد زي مصطفى!
وعلقت اخرى بصورة ساخرة على رد فعل أي شخض سيسمع كلمة : "انت زي اخويا " . تعليقات أخرى خمنت أن يكون مصطفى هو قاتل فريدة بمشاركة نور، ولكن هذا التخمين لم يجد انتشارا كبيرا خاصة وأن البعض بدأ يطرح علامات استفهام حول تفسير نظرات الكراهية بين عمر ومصطفى خلال المشاهد الماضية.
أكثر المشاهد التي لاقت أصداء من جمهور السوشيال ميديا تجاه مصطفى كان مشهد أغنية "يتعلموا" للنجم عمرو دياب والتي شغلها مصطفى لأبناء فريده ليخرجهم من حالة الحزن التي سيطرت عليهم بعد وفاة والدتهم.
وكان أحمد داوود قد نالت إشادات الجمهور خلال الحلقات الماضية من مسلسل "زي الشمس" والذي حقق أصداء قوية مع بداية عرضه حتى الأن خلال موسم رمضان ، وهو من بطولة دينا الشربيني، احمد صلاح السعدني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد مالك ، وجمال سليمان ، واخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.