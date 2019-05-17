كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم حسني مهووس هنا الزاهد في "الواد سيد الشحات"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الفنان أكرم حسني ضيف شرف على الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمي، حيث جسد دور "سكر الدايب" ابن خالة ريتاج التي تؤدي دورها الفنانة هنا الزاهد.

ويعيش "سكر" حالة من الإعجاب والهوس ب"ريتاج" حيث يملأ غرفته بجميع صورها، وحين سأله زوجها "سيد"، والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي، عن سر تواجد هذه الصور، أشار إلى أنها صور الفنانة هنا الزاهد، وليست ريتاج.