كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكرم حسني مهووس هنا الزاهد في "الواد سيد الشحات"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حل الفنان أكرم حسني ضيف شرف على الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمي، حيث جسد دور "سكر الدايب" ابن خالة ريتاج التي تؤدي دورها الفنانة هنا الزاهد.
ويعيش "سكر" حالة من الإعجاب والهوس ب"ريتاج" حيث يملأ غرفته بجميع صورها، وحين سأله زوجها "سيد"، والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي، عن سر تواجد هذه الصور، أشار إلى أنها صور الفنانة هنا الزاهد، وليست ريتاج.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخر العرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.