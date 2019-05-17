كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد المبارزة التمثيلية بين ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب.. الجمهور: هدوء ما قبل العاصفة.. ومصيبة لو اشتغلت معاه! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة كبيرة من الجدل يصاحبها مسلسل "لمس أكتاف" وخاصة بعد استنجاد "أدهم" والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال بـ"حمزة" والذي يجسد دوره فتحي عبد الوهاب للخروج من السجن.

ويرصد "الخليج 365 الفني" أبرز تعليقات متابعي المسلسل بعد الحلقة ١١ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث أشادوا بأداء فريق العمل وتخوفهم من عمل "أدهم" بتجارة المخدرات مع "حمزة".