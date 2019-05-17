ناهد السباعي تُفاجئ جمهورها وتعترف بزواج أبيها 18 مرةً

فاجأت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بالكشف عن عدد زوجات والدها في أحد البرامج قائلةً: "حب أمي لأبوي عشان كان بيضحكها، وتزوج 18 مرة".

وارتبط الماضي بالحاضر مع مرور الوقت، لتجسّد ناهد السباعي بعد فترة من الزمن دورًا في مسلسل "الزوجة 18" للفنان حسن الرداد الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني.

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وقالت الفنانة المصرية، في فيدو نشرته عبر صفحتها على "إنستغرام": "سبحان الله تعدي السنين وأعمل الزوجة الـ18 ويبقي اسمي فريدة شوقي صدفة".

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ومسلسل "الزوجة 18" تدور قصته حول رجل أعمال شاب يتورّط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية، وتشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وعدد من الوجوه الصاعدة وهو من إخراج مصطفى فكري.

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