شكرا لقرائتكم خبر عن ديبيكا بادوكون يتعاقد على فيلم هندى جديد.. تعرف على تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المنتج والمخرج الهندى "لاف رانجان" إنتاج فيلم هندى سينمائى كبير ببوليود ، و تعاقد مع كل من الممثلين البوليوديين " رانبير كابور ، ديبيكا بادوكون ، آجاى ديفجان ، تابو " لبطولة هذا الفيلم .
ولم يذكر المنتج لاف رانجان او أي ممثل من فريق العمل عن أية تفاصيل خاصة بالفيلم مثل " ميزانية الانتاج ، المنتج ، المخرج ، القصة ، ميعاد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الهندية " ، بل التزموا التكتم التام حتى يكون الفيلم المنتظر بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور الهندى والعربى .
المنتج لاف رانجان هو منتج ومخرج هندى سينمائى كبير عرف بأنتاجه لافلام سينمائية ناجحة مثل " De De pyaar De ، Sonu Ke Titu Ki Sweety " ، واخراجه لافلام كبيرة مثل " Pyaar ka punchnama ، Pyaar ka Punchnama 2 ، De De pyaar De " ، الذين حققوا نجاحأ ساحقأ فى ايرادات شباك التذاكر الهندية .
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