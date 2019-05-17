شكرا لقرائتكم خبر عن من عمان للزمالك.. بلقيس تقدم سهرة عود رمضانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد عازفة العود بلقيس لإحياء أولى حفلاتها الموسيقية فى رمضان، تكل خلالها على مسرح علبة ألوان فى الزمالك، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، وتعقب هذه الإطلالة تمثيلها مصر مؤخرًا فى مهرجان عمان للجاز بالأردن.

بلقيس تعد من أبرز عازفات العود فى ساحة الموسيقى البديلة بمصر، وأخذت عشقها على محمل الجد بتخصصها فى الدراسة حتى تدريسها، وحفرت اسمها بخلق درب موسيقى جديد يتكل بالأساس على "شو" موسيقى استعراضى يعتمد على وصلة عزف احترافية على العود ممزوجة بتعاويذ سماعية من الإلكترونيك ميوزيك.

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