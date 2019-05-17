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صوفى تيرنر فى المكسيك للترويج لفيلمها الجديد X-Men Dark Phoenix

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة صوفي تيرنر علي حضور المؤتمر الصحفي لفيلمها X-Men Dark Phoenix في المكسيك، وهي النجمة التي اشتهرت بدور سانسا ستارك في مسلسل Game Of Thrones .

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ومن المقرر أن يعرض الفيلم في مصر، بلجاريا، استونيا، إسبانيا، الهند، لبنان، سيريلانكا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، رومانيا، السويد، والولايات المتحدة الأمريكية يوم 7 يونيو المقبل.

الفيلم من بطولة إيفان بيترز، وجنيفر لورانس، وجيسيكا تشاستاين، وجيمس ماكافوي، وصوفي تيرنر، ومايكل فاسبندر، ونيكولاس هولت، وتاي شيريدان، وكودي سميت ماكفي، ومن إخراج سيمون كينبرج، ومن تأليف جون بيرن، وكريس كليرمونت، وديف كوكرم، وجاك كيربي، وستان لي.

فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد، أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.

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