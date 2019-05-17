صورة- فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع الزعيم عادل إمام تهنئه بها بعيد ميلاده. وكتبت فيفي: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم يا ابن مصر الجدع ربنا يديك الصحة وعقبال مليون سنة يا رب". Advertisements ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين. وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

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