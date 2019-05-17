صورة| عبير صبري وزوجها في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صور تجمعها بزوجها الدكتور أيمن البياع أُئناء أدائهما العمرة. وكتبت عبير: "مكة والحرم النبوي، الحمد لله ما شاء الله". Advertisements وتشارك عبير صبري ـ في مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. ​

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