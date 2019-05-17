محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لقناة "إم بي سي مصر" فيديو للفنان أحمد السقا وهو يحتفل بعيد ميلاد الفنان عادل إمام.

وقال السقا في الفيديو: "الأستاذ عادل إمام أبويا الروحي وأستاذي وشرفت أنه في يوم من الأيام أداني منزلة الصديق الصغير، كل سنة وحضرتك طيب وعقبال مليون سنة وتمتعنا يا رب".

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين.

وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحمد السقا عن عادل إمام: "أبويا الروحي وأستاذي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.