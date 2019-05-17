- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة للزعيم عادل إمام يهنئه بها بعيد ميلاده.
وكتب محمد محمود عبدالعزيز: "رسالة إلى صاحب السعادة عادل إمام تاريخ طويل وأحد أهم رموز الفن في الوطن العربي، لم يحالفني الحظ أن أجتمع مع حضرتك في عمل واحد لكنني سعيد كوني من المعاصرين لفنكم و حاضرًا لجزء من تاريخكم الطويل المشرف، كل سنة وحضرتك طيب وبخير".
ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين.
وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل محمود عبدالعزيز لعادل إمام: تاريخك طويل ومشرف يا صاحب السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.