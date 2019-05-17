نجل محمود عبدالعزيز لعادل إمام: تاريخك طويل ومشرف يا صاحب السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة للزعيم عادل إمام يهنئه بها بعيد ميلاده.

وكتب محمد محمود عبدالعزيز: "رسالة إلى صاحب السعادة عادل إمام تاريخ طويل وأحد أهم رموز الفن في الوطن العربي، لم يحالفني الحظ أن أجتمع مع حضرتك في عمل واحد لكنني سعيد كوني من المعاصرين لفنكم و حاضرًا لجزء من تاريخكم الطويل المشرف، كل سنة وحضرتك طيب وبخير".

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ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، التاسع والسبعين.

وُلد عادل إمام في 17 مايو 1940، ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية. ​