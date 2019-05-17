شاهد: فنانة خليجية تتزوج من شهادتها!

حلت الفنانة أحلام حسن ضيفة في برنامج “صناديق العمر “، من تقديم طارق العلي، خلال البرنامج عرض على الفنانة أحلام مقطع من حفل أقامته مسبقاً بمناسبة حصولها على شهادة الدكتوراة في الفلسفة وآداب المسرح وظهرت فيه مرتدية الفستان الأبيض برفقة زفة خليجية، ووجه المذيع للفنانة أحلام حسن سؤالا: “وين المعرس؟”، فأجابت:” شهادتي”.

وأضافت أحلام التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الحفل، قائلة :”أنا سعيدة بما وصلت إليه هذا نتيجة تعب سنين طويلة من الدراسة، فرحة الدكتوراة هي فرحة لن تتكرر ولا يمكن نسيانها”، وعن الزواج الحقيقي قالت بأنها في منتصف العمر كانت تتمنى الزواج ولكنه مع الوقت أصبح “مجرد تحصيل حاصل”، مشيرة إلى أنها قد تكون سبباً في تأخر نصيبها بالزواج ولكنها سعيدة بحياتها، فالفرحة الدائمة والفستان الأبيض غير مقتصر على الرجل فقط، على حد تعبيرها.

الجدير بالذكر أن أحلام أقامت حفل زفاف ضخم بعد حصولها على شهادة الدكتوراة وبحضور عدد كبير من أصدقاء الوسط الفني في الكويت الذين شاركوها الفرحة، كما زفها أهلها إلى ” الكوشة” برفقة موسيقى خليجية شبيهه بزفات العرائس.