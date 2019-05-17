شاهد: الهويريني ينتقد “العاصوف” لم يقدم إلا “صابونيات”!

انتقد الممثل السابق والمفكر الحالي، علي الهويريني، خلال لقائه في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبد الله المديفر، مساء أمس الأربعاء، مسلسل “العاصوف”، واصفًا ما يقدمه بـ”الصابونيات”، وأنه ظلم فترة الستينيات والسبعينات، قائلا : “العاصوف، كتاب مؤلف، لكن إذا كان يتكلم عن الستينيات والسبعينات، فقد ظلمنا قليلًا”، وأضاف : “العاصوف ظلم فترة الستينيات والسبعينات، لأنه كان عندنا نهضة ثقافية، ونهضة فكرية، ونهضة صناعية، ونهضة مهنية” وأوضح “الهويريني”، “أن العاصوف لم يتطرق إلا للمجتمع العائلي، المشاكل العائلية، (الصابونيات)، وهذه لا تدخل في الأدب، وهذه مشاكل مثلها مثل طاش ما طاش”.

وختم الممثل السابق، بقوله: “أعطني الحقيقة في الستينيات والسبعينات”، مؤكدًا أن “الفن دوره صناعة الأمة لترتقي”.