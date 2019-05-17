جمهور “صراع العروش” يطلبون أمرًا غير معتاد من الشركة المنتجة.. هل توافقهم؟

بدأ “ديلان دي”، أحد مشاهدي مواسم المسلسل الذي استمر على مدار 9 أعوام، بإنشاء عريضة تحمل اسم “Change.org”، يطالب فيها “HBO”، الشبكة التلفزيونية الأمريكية والشركة المنتجة للمسلسل، بـ”إعادة تصوير الموسم الثامن من صراع العروش واستبدال المؤلفين الحاليين بآخرين أكثر ذكاء وحنكة”، وهو أمر غير معتاد في تاريخ المسلسلات التلفزيونية، جاء ذلك بعد أن تركت الحلقة الخامسة من مسلسل الدراما الملحمية “صراع العروش”، يوم الأحد الماضي، المتابعين في حالة استياء شديدة تجاه الموسم الثامن والأخير بأكمله، وقبل إذاعة الحلقة الأخيرة من العرض يوم 19 مايو المقبل، قرر المتابعون اتخاذ بعض الإجراءات.

وحملت العريضة لهجة قاسية من متابعي المسلسل تجاه “دي. بي. وايس” و”ديفيد بينيوف” قائلين: “إن المتابعين يستحقون أفضل من ذلك، ويأتي ذلك نتيجة تحول خط سير شخصية “دينيريس تارغيريان” على مدار المواسم السبعة الماضية لمدة 8 سنوات، في 82 دقيقة فقط هي مدة الحلقة الخامسة من الموسم الثامن، بعد أن قررت تدمير كينجز لاندينج حتى بعد استسلام المدينة وتوسل مساعد الملك “تيريون لانستر” لها بأن توقف الهجوم بعد أن تُرن الأجراس، لتثبت أن الجنون يسري في نسل التارغيريان”.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني “ديلاي دي” لم يكن الوحيد، إذ شاركه في توقيع العريضة 238 ألف شخص آخر في الأيام القليلة السابقة، وجاء في العريضة: “أثبت كل من دي. بي. وايس، وديفيد بينيوف، أنهما للأسف كاتبان غير أكفاء عندما لا يكون لديهما أي مواد مرجعية أي كتب جورج مارتن للاستناد على أحداث المسلسل” “دي. بي. وايس”، و”ديفيد بينيوف” هما مؤلفا مواسم “صراع العروش” اقتباسا من رواية “أغنية النار والجليد” لـ”جورج آر.آر مارتن”، وذكرت العريضة أن هذه السلسلة تستحق موسمًا نهائيًا منطقيًا، متابعا: “اجعلوها كذلك HBO”.