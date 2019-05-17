شاهد: أسيل عمران تخطف الأنظار في مهرجان “كان”

تألقت النجمة السعودية الشهيرة أسيل عمران بإطلالتها الجذابة والرقيقة على السجادة الحمراء، أثناء حضورها حفل افتتاح فيلم “Rocket Man” في ثالث أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ ٧٢ مساء اليوم الخميس، حيث ظهرت بفستان فاتح اللون وناعم، كما أن مكياجها الناعم البسيط وتسريحة شعرها البسيطة جعلتها تظهر بأرقى إطلالة، وتدور أحداث الفيلم في إطار موسيقي خيالي حول القصة البشرية الغير خاضعة للرقابة خلال سنوات (إلتون جون)، ويشارك في بطولته كل من النجوم برايس دالاس هوارد وتاتي دونفان وتارون إيجرتون وجيمي بيل وتشارلي رو وريتشارد مادين وستيفن جراهام وهارييت والتر وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، شهد ثالث أيام المهرجان في دورته الـ ٧٢ حضور عدد كبير من نجوم الفن العالمي، ومن بينهم نادين لبكي وبريانكا شوبرا وبيلا حديد وايفا لانجوريا وغيرهم.