أحلام تهنئ أصالة بعيد ميلادها وتطلب مسامحتها

أنهت المطربة الإماراتية أحلام، خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو، كما طلبت منها أن تسامحها ونشرت المطربة أحلام، صورة لأصالة عبر حسابها على ”تويتر“، وعلقت عليها قائلًة: ”من كل قلبي كل عام وأنتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك“ وأضافت أحلام: ”كل عام وأنتي أختي، مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك وسامحتك وأنتي سامحيني“ وردت أصالة، على تهنئة أحلام، بالقول: شكراً ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيب وان شاءالله بنلتقى قريباً“.

وتعود بداية الخلاف إلى الشهر الماضي عندما نشرت المطربة الإماراتية أحلام، تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، وجهت فيها الحديث للمطربة السورية أصالة، وذلك في إطار ردها على إحدى متابعاتها وبين السطور ظهر أن أحلام، هنأت أصالة، على نجاح أغنيتها الأخيرة ”بنت أكابر“، والتي أطلقتها ككليب غنائي قبل أيام، ولاقت نجاحًا كبيرًا، قبل أن تعود أحلام، وتحذف تهنئتها وبعد نشر أحلام، تغريدتها، تجاهلت أصالة، الرد عليها، وهو ما جعل إحدى المتابعات تطلب من أصالة، الرد على تهنئة أحلام، وهو ما أشعل فتيل الأزمة بين أصالة وأحلام.

فكتبت أحلام، ردًا على ما طلبته متابعتها من أصالة، قائلة: ”أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْا، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا“ وأضافت أحلام، ”وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم“ وأثار هذا الرد، حفيظة أصالة، التي ردت على أحلام، طالبًة منها عدم الحديث في موضوعات لا معنى لها، لافتًة إلى أنهما كبار، وأنه لا أحد ظلم الآخر.