بالفيديو.. محمد إمام بشكل جديد في "هوجان"

تبدأ الحلقة الحادية عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام بتغير حال "هوجان" للأفضل بعد عمله لحماية رجل الأعمال "كمال اللباد". وايضاً إعتراف "حورس" لـ "لطفي الحراق" بأن أهل خطيبيته "إحسان" يشترطوا عليه مقاطعته لإتمام الزواج. تدور أحداث الحلقة حول رجوع "هوجان" بشكله الجديد لحارة لطفي Advertisements و حورس ولكنه يتفاجىء بفرح طليقته نوجة صديقه لطفي . تنتهي الحلقة الحادية عشر من مسلسل "هوجان" بوقع "لطفي الحراق" في يد "بهلول" والتعدي عليه بالضرب من قبل رجالة "بهلول.

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