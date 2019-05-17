هنا الزاهد تخطط لسرقة ٢٠ مليون جنيه من والدتها في "الواد سيد الشحات"

تشهد الحلقة ١١ من مسلسل الواد سيد الشحات، حزن سيد وريتاج وفخر، الشديد بسبب سرقة والدهم للفلوس، ويأخذ سيد أخته إلي مصحة نفسية. وتذهب ريتاج إلي والدتها وخلال جلوسها معها، تعرف انها ستبيع الارض الخاصة بها وقيمتها ٢٠ مليون جنيه، فتفكر في سرقتها وتقول لسيد وفخر. ويذهبون إلي مزرعة والدتها، وهناك يلتقون تعرف انها ستبيع الارض الخاصة بها وقيمتها ٢٠ مليون جنيه، فتفكر في سرقتها وتقول لسيد وفخر. ويذهبون إلي مزرعة والدتها، وهناك يلتقونبإبن خالة ريتاج، سكر، الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، الذي كان يحب ريتاج ويريد الزواج منها. والمسلسل بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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