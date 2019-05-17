محمد رمضان يتقدم لخطبة إبنة ماجد المصري فى "زلزال"

تخبر أمل في الحلقة ١١ من مسلسل زلزال، محمد حربي كرامة، بأن الدكتور عبد الحليم تقدم لخطبتها، ووالدها خليل السياح وافق، وأن عليه أن يتقدم ليخطبها ويدافع عن حبه له. ويقول زلرالمدرس العربي وعم جبرايل، فيوافقه الاستاذ في رأيه ويقول أنه لابد ان يتقدم لخطبتها، بينما يرفض عم جبرايل، ويقول له ان خليل لن يوافق.
ويذهب الاستاذ ليبلغ خليل برغبة زالزال، فيحدد له موعد، ويذهب مع زلزال، وتعلم صافية بذلك وتنهار من البكاء. والمسلسل من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992.
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