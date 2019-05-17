شقيق آيتن عامر يسرقها في "ابن أصول"

تشهد الحلقة ١١ من مسلسل إبن أصول، توتر العلاقة بين رحمة زوجة هشام ووالدته صولا، حيث تغير الأخيرة علي هشام منها، وتبدأ في أن تبدأ في التدخلفي حياتهما وتتحكم فيها وهو ما ترفضه رحمة
. ويشتكي هشام لخال والدته شامل، فيقول له أن يعامل الاثنان بما
يريحهما، والا يجادل معهما، ويعرف هشام أن زوجته نعمة حامل في بنت، ويقول أنه سيسمها صولا. ويخطط خميس شقيق نعمة لسرقة ذهبها، وبالفعل يذهب لسرقته وتراه نعمة وعندما تتعصب عليه وتتشاجر معها، يطرحها ارضا ويتركها ويخرج.
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