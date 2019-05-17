مصطفي خاطر يهرب من العصابة ويعود إلي منزله في "طلقة حظ"

يتمكن عبد الصبور في الحلقة ١١ من مسلسل طلقة حظ، في الهروب من العصابة التي كانت قد خطفته هو وصديقه عباس، لقطع يده لاستخدامها في فتح الخزنة الموجودة في سويسرا.

وتذهب السيدة التي أبلغت عن الصبور الشرطة من قبل، وتجسد

دورها الفنانة إيمي، إلي منزل عبد الصبور، وتطلب من زوجته واخواته أن يبلغوها في حالة معرفة اي معلومات عنه، او في حالة عودته إلي المنزل.

ويشك الضابط في هذه السيدة ويقوم

بمراقبتها، ويذهب هو الآخر إلي منزل عبد الصبور ويطلب من أهله أن يخبروه بأي معلومات عنه، وفي نهاية الحلقة يعود عبد الصبور إلي بيته.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، وأيتن عامر، ومحمود حافظ، وأحمد ماهر، وإنعام سالوسة، وحسني شتا، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.