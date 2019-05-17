شاهد.. عبدالرحيم كمال يفضح مخرج مسلسل "زلزال" بعد صمت دام 11 حلقة

أعلن الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل "زلزال"، للفنان محمد رمضان، عدم مسؤليته عن الشكل النهائي الذي ظهر به العمل، وأبدي أسفه عن التعامل مع المخرج إبراهيم فخر لعدم إلتزامه بأخلاقيات وأعراف المهنة، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

أصدر عبد الرحيم بيانًا عبر حسابه، قال فيه إنه تم الاتفاق بينه وبين الفنان محمد رمضان على تقديم مسلسل زلزال في شهر رمضان، واقترح عليه اسم المخرج ابراهيم فخر ، فوافق اعتمادا على سابق التعامل بينه و بين رمضان، وبين

الشركة المنتجة.

وذكر أنه أكتشف وجود بعض الصعوبات في طريقة التفكير والتصور الفني بينه وبين المخرج، لكنه تجاوزها، وخلال جلسات العمل تمت الموافقة على الشكل النهائي للحلقات وبدا التصوير مع استمراره في الكتابة، حتي فوجئ بحدوث تغييرات في بعض خطوط الدراما واضافة شخصيات ذات اسماء بذيئة، وأحداث دون علمه، فتوقف عن الكتابة، حتي كتب إبراهيم فخر تعهدا بعدم تكرار تدخله الغير مهني مرة أخري.

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وأضاف عبد الرحيم أنه بعد تسليم

باقي الحلقات للشركة المنتجة فوجئ بمزيد من التدخلات، مما أضطره لكتابة بيانًا يعلن فيه أن مسلسل "زلزال"، تم التدخل فيه بشكل سافر وغير فني مما أضر بالشكل والمضمون الأصلي للعمل وصياغته، طال حتي القيم الاساسية وصنعوا نهاية للعمل تنتصر لكل قيم الرجعية والبلطجة ومنطق الشارع واستبدال القانون بالذراع والعنف وليس للقيم الإيجابية والإنسانية الراقية والتي كتبها على مدار ثلاثين حلقة كاملة.

وفي النهاية أعلن أسفه عن التعامل مع المخرج إبراهيم فخر لعدم إلتزامه بأخلاقيات وأعراف المهنة وأن هذا المسلسل لا ينتسب إليه، وجاري مع النقابة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخرج، بالإضافة لإتخاذ كافة المسارات القانونية الممكنة لإيقاف هذا العمل الذي وصفه بـ "الإبتذال الفني".

