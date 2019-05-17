كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطف ياسمين عبد العزيز.. وأحمد العوضي يكشف مفاجأة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع أدهم الذي يجسد دوره الفنان "أحمد العوضي" في مسلسل " لآخر نفس" معرفة السبب خلف قاتل زوجته، وعرف اسم القاتل ولكن لا يعرفه شخصيا، وايضًا تم خطف سلمي "ياسمين عبد العزيز" من قوة شرطة وهمية، وذلك خلال احداث الحلقة ١١ من مسلسل "لآخر نفس".

ومسلسل " لآخر نفس" تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعاملها عنه.