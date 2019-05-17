كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنا الزاهد تخطط لسرقة والدتها في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" تدهور الأحوال المادية لكل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر، بعدما سرق والدهما رزق أموال شقيقتهما دعاء وهرب.

وحاولت ريتاج تحسين الأوضاع بطلب مساعدة مالية من والدتها، لتكتشف أن والدتها ستبيع قطعة أرض بمقابل مادي ٢٠ مليون جنيه، فتقرر التخطيط مع زوجها وشقيقه لسرقة أموال الصفقة.