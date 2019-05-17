مصرية تقتل زوجها بـ 25 حبة فياغرا!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 03:56 صباحاً - لم يمنع شهر رمضان المبارك سيدة مصرية من ارتكاب جريمتها وقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها باستخدام 25 قرص فياغرا.

وفي تفاصيل الواقعة فقد ورد بلاغ إلى احد الاقسام في مصر من طالبة أقرت بوفاة والدها «محمد» 46 عامًا، بمسكنهما في الظاهر، وأنها تشتبه في وفاته جنائيًا، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة مسجاة على ظهرها أعلى سرير بغرفة النوم، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

غير أن التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المتوفى وعشيقها، ويعمل سمسار عقارات تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة لارتباطهما بعلاقة غير شرعية ورغبتهما في الزواج والتخلص من المجني عليه، وقررت النيابة العامة حبس الزوجة «رشا» 40 سنة وعشيقها «ن» 44 عامًا، على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.

ففى سبيل تنفيذ مخططهما قام الثاني بشراء (25 قرص فياجرا – 2 قرص منوم) ثم تولت الأولى دس تلك الأقراص داخل الأطعمة والمشروبات التي تقدمها للمجني عليه لمدة ثلاثة أيام متتالية، مما أدى إلى وفاته.

وقالت المتهمة في محضر التحقيقات إنها اتفقت مع عشيقها على إنهاء حياة زوجها لكن بطريقة تبعد عنها الشبهة، فقامت بشراء أقراص فياجرا وأقراص منومة، وقامت بوضعها لزوجها في الأطعمة والمشروبات التي يتناولها الزوج، حتى أصيب بارتفاع في ضغط الدم وتوفي على إثرها.