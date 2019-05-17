شاهد.. مفيد فوزي يطالب بتدريس الجنس في المدارس: “شكل من اشكال التنوير”

كتب امير فتحي في الجمعة 17 مايو 2019 03:56 صباحاً - أثار الإعلامي المصري مفيد فوزي الجدل مؤخرا من خلال مطالبته بتدريس الجنس في المدارس معتبرا ذلك شكلا من اشكال التنوير.
كلام مفيد فوزي جاء خلال ظهوره في برنامج “غبقة سكوب”، من تقديم الإعلامية فجر السعيد عندما وجه له سؤالا: “ان كنت ستختار منهج جديد يدرس في المدارس ما هو ؟”، فرد قائلا: “الجنس ..نعم الجنس إذا درس في المدارس لن تحدث فضائح جنسية في المدارس إنه العلم “.
وتابع مفيد فوزي: “شوف أوروبا عملت إيه نجحت في تدريس الجنس في المدارس وهو شكل من أشكال التنوير”.
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