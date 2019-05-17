سيف علي خان يكشف السبب وراء رغبته في رد جائزة وطنية للحكومة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قال الممثل سيف على خان، الذي حصل على جائزة بادما شري (Padmashree)، وهي رابع أعلى وسام وجائزة مدنية تكريمية في الهند في عام 2010، إنه يريد إرجاعها مرة أخرى للحكومة الهندية.

في برنامج دردشة يستضيفه الممثل أرباز خان، واجه سيف بعض سيف بعض التغريدات التي تتهمه بالحصول على الجائزة نتيجة قوة عائلته، وأصوله الملكية، بعيدًا عن مهنيته وموهبته، كتب أحدهم: “هذا البلطجية هي التي اشترت “بادما شري”.

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وردًا على ذلك، قال سيف: “البلطجة ليست واردة في العائلة، إن شراء Padma Shri أمر غير ممكن أيضًا، فهل قمت برشوة الحكومة الهندية، سيتعين عليك أن تسأل المزيد من كبار المسؤولين”.

وأضاف لكنني ظننت أنني لا أريد هذه الجائزة، فهناك العديد من كبار الممثلين الذين يستحقون ذلك أكثر مني، ولم يحصلوا على هذا. وكان الأمر محرجًا للغاية”.

وقال سيف إنه غير رأيه بعد محادثة مع والده الراحل منصور على خان باتودي، “أردت ردها، لم أرغب في قبولها، قال لي والدي: “لا أعتقد أنك في وضع يسمح لك برفض منحة الحكومة الهندية “.