جميلة عوض كوميديةٌ لأول مرة في فيلم "سبع البرمبة"

كشفت الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض، أنّها تظهر لأول مرة خلال مشوارها الفني بدور كوميدي في فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال، المقرّر طرحه بدور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وأشارت جميلة إلى أنّها تتابع مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، بالإضافة إلى برنامج "رامز في الشلال"، لافتةً إلى أنها مكتفية في الموسم الجاري بالمشاهدة وبانتظار طرح فيلمها الجديد بعيد الفطر.

وتدور أحداث الفيلم حول زوجة تقوم بدورها جميلة عوض تفقد ثقتها في زوجها ويقوم به رامز جلال، مما يُسبّب لها أزمة نفسية في حياتها، ويحاول الزوج اكتساب ثقتها من جديد من خلال اختلاق مواقف ليظهر فيها بطلًا ولكنه يفشل، وفي نهاية الأحداث يقع حادث غير مدبر كعادته، يستلزم من الزوج أن يدافع عن زوجته، ويكون بطله ياسر جلال في ظهور خاص بالفيلم، ويستعيد البطل ثقة زوجته.

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فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، ومن إخراج محمود كريم.

جميلة عوض هي ممثلة مصرية، لفتت الأنظار إليها بقوة بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مُقدمةً من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

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