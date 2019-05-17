والد حلا الترك يصدمها بحضور عيد ميلادها

أعربت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، عن سعادتها البالغة بمفاجأة والدها المنتج محمد الترك لها وحضوره حفل عيد ميلادها، وذلك بعد خلافات طويلة بينهما.

وظهرت حلا وهي تحتضن والدها بلهفة شديدة وملامح الفرحة والسعادة تغمر وجه كل منهما، وهو ما اتضح من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها حلا حفل عيد ميلادها، عبر حسابها على "إنستغرام".

ووجهت حلا رسالة شكر لكل من حضر الحفل، قائلة "حبيت أشكر الوالد وربعي اللي أحبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي إياها والله العظيم أموون ماي لووفف وزهرا الحووب وربعي البقيّة ماقصرتوا صج صج يعطيكم العافية"، وأضافت "واليوم كان أحلى يوم في حياتي واستانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم ويخليكم لي وأبوي حبيبي الله لا يحرمني منك، يعطيك العافية قلبي".

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وكانت الخلافات بين حلا الترك مع والدها قد وصلت إلى حد تبرّئه منها، بعدما احتدم الخلاف بينها، وبين زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، لا سيما منذ حصول والدتها منى السابر على حق حضانتها، وانتقالها للعيش معها.

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