أحلام تُهنئ أصالة بعيد ميلادها برسالة تفيض بالمحبّة

وجهت المطربة الإماراتية أحلام التهنئة لنظيرتها السورية أصالة، بمناسبة عيد ميلادها، الذي وافق الأربعاء، وطلبت منها السماح لتؤكد على أنها لا تحمل لها أي كراهية وتريد إنهاء خلافاتهما.

وحرصت أحلام، على اختيار صورة مميزة لأصالة، ونشرتها في حسابها عبر "تويتر"، وكتبت "من كل قلبي كل عام وأنتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك"، وأضافت "كل عام وأنتي أختي، مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك ومسامحتك وأنتي سامحيني".

وأشاد جمهور أحلام، من المتابعين لحسابها، بموقفها هذا، الذي أنهى الأقاويل التي أُثيرت بشأن وجود خلافات بينها وبين أصالة، حيث أعرب كثيرون عن إعجابهم بشخصية الفنانة الإماراتية، وموقفها في إذابة الخلافات، كما ألمح البعض الآخر، إلى أن أحلام، ذات أصل طيب وتحمل المحبة للجميع.

اقرا ايضاً:

دنيا بطمة خارج قائمة أصدقاء أحلام بعد إهانة مي عيدان

من جهتها ردّت أصالة، على تهنئة أحلام، حيث شكرتها على مسامحتها إياها، كما وعدتها بلقاء قريب، وكتبت "شكرًا ياحلومة على معايدتك، وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيّب، وإن شاءالله بنلتقي قريبًا".

وقطعت أصالة، بهذا الرد، على المتصيدين في الماء العكر، الأقاويل عن الخلافات بينها وبين أحلام، خاصًة بعد الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرًا، عندما هنأت أحلام، أصالة، بمناسبة نجاح أغنيتها الأخيرة "بنت أكابر".

Advertisements

وكانت أحلام، ردت على متابعة علقت على تجاهل أصالة لتهنئة الفنانة الإماراتية لها على أغنية "بنت أكابر"، قائلة: "أنتي تفتكرين إني أنتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْ، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنًا جميلاً"، وأضافت "وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغاني، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم".

وأثار هذا الرد، حفيظة أصالة، التي ردت على أحلام، طالبًة منها عدم الحديث في مواضيع لا معنى لها، لافتًة إلى أنهما كبار، وأنه لا أحد ظلم الآخر، ثم خاطبت عاطفتها مشيرًة إلى أنها ملكة ومتسامحة، وطلبت منها أن تسامحها، خاصًة أن شهر رمضان اقترب، ثم شكرتها على تهنئتها.

وكتبت أصالة "أحلام ياعزيزتي دائمًا، خلّي الّلي بينا بينا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم".

وتابعت المطربة السورية:"خلص ياحلّومة، وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة، وسامحيني خصوصًا وجاية رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكرًا جزيلًا (هي من جدّ شكرًا) وخلص".

قد يهمك ايضاً:

الفنانة الإمارتية أحلام تعلق على قرر الإطاحة بها من برنامج "The Voice"

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من ابن الفنانة أحلام