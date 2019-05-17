شكرا لقرائتكم خبر عن "النور والأمل" تحيى الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم السادس على التوالى، مساء أمس الخميس، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

وأحيا أوركسترا جمعية "النور والأمل" حفل الليلة السادسة لبرنامج " هل هلالك" وقدموا مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، التى نالت إعجاب الحضور بسبب المستوى العالى فى أدائهم الذى قدموه، وحرص المخرج خالد جلال على مصافحتهم وتقديم التحية لهم.

وكانت فعاليات الليلة بدأت بعرض رائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار ، وتلاها مجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى منها "الحربة الصينية، الديابلو، الهيلاهوب، البلياتشو، شخصية شارلى شابلن " .

وعن "ركن الطفل" قالت الفنانة سها كحيل المشرفة على الورش الفنية به، إنها تستقبل مابين ٨٠ و١٠٠ طفلا يوميا بالورشة بمختلف الأعمار، مشيرة إلى أنه منذ الليلة الأولى لـ "هل هلالك" تدرب الأطفال على عمل فانوس رمضان والطيارة وخروف العيد وعلم مصر إلى جانب أعمال التلوين، ومسابقة رسم وسرعة التلوين.

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يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج يوميا ٩م فى الفترة من ٦ رمضان حتى ٢٠ رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون .



خالد جلال يتوسط فرقة النور والأمل



فرقة النور والامل



الاطفال يشاهدون عرض الليلة الكبيرة



فعاليات هل هلالك فعاليات هل هلالك