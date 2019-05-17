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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية دوا ليبا بتحقيق الكثير من النجاحات في عالم صناعة الموسيقى والغناء ، حيث استطاعت أن تضع بصمة من ذهب بين أهم و أشهر نجوم الغناء الموجودين حاليا على الساحة .
و من أبرز ما قدمت دوا ليبا هو كليب " IDGAF" الذي اطلقته في يناير 2018 ، و بعد عام و نصف من إطلاق الكليب فهو مازال يحصد النجاحات ، فقد وصلت نسبة مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " الي أكثر من 500 مليون مشاهدة و هو بالتأكيد رقم ضخم .
دوا ليبا
دوا ليبا
دوا ليبا
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