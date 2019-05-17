انسحاب جون ابراهام من فيلم عامر خان الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في العام الماضي، أكد النجم الهندي جون أبراهام انضمامه للنجم الكبير عامر خان في الجزء الثاني والأخير من فيلم سرفاروش، الذي أطلق عام 1999.

قال الممثل، الذي شوهد للمرة الاخيرة في “روميو أكبر والتر، لوكالة “برس ترست أوف إنديا “في أغسطس من العام الماضي، “بالمشاركة مع جون ماثيو متان في إنتاج الفيلم، وما زلنا نعمل على السيناريو، ونخطط للبدء في التصوير العام المقبل”.

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بعد تسعة أشهر لهذا التصريح، أكد المخرج أن الممثل البالغ من العمر 46 عامًا لم يعد جزءًا من الفيلم الدرامي، في تفاعل مع موقع “منتصف اليوم”، قال ماتهان: “لم أؤكد أبدًا أن جون جزء من فيلمي، ولم أذكر اسم أي ممثل آخر إلى وسائل الإعلام”.

وأضاف: “لست على علم بما قاله، لقد كنا في مفاوضات، ولكن، حتى الآن، لم يتحقق شيء، وحاليًا أقوم بوضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، وفقط بمجرد توقيع أحد على البطولة، سأكون قادرًا على التعليق على هذا الاختيار”.

في سياق مماثل، سيظهر جون أبراهام الذي ولد في 17 من ديسمبر 1972 وظهر في بداية حياته كموديل في العديد من الإعلانات التجارية، في فيلم ” باتلا هاوس”، وكذلك فيلم “باجبالانتي”