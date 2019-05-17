سونيل جروفر يعترف: شعرت بالخوف أثناء العمل مع سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثل الهندي سونيل جروفر ليس شابًا، فقد تخطى الأربعين حاليًا من العمر، لكن السن لا يبدو على محياه، فقط ذلك التوهج الناتج عن رغبته الحثيثة، في تقديم أفضل ما لديه في السينما، بعدما حقق بصماته في التلفزيون.

هذا التوهج الذي يظهر على جروفر، ربما اليوم أكثر من أي يوم مضى، في مواصلة ما بذله من جهد و حققه من نجاح طوال حياته المهنية، وتعامل خلالها مع بعض أفضل وأنجح أبطال السينما بالأمس واليوم مثل النجم الكبير سلمان خان.

ومع اقتراب موعد عرض فيلم “بهارت” حيث يشارك سونيل جروفر صديقه سلمان خان في البطولة، قال الممثل في مقابلة صحفية إنه كان يخشى كثيرا العمل مع سلمان خان، وأنه شعر بالخوف من النجم عندما عرض عليه الدور.

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ومع ذلك، مع بداية التعامل ذاب الجليد بينهما، وقد ساعدت جلسات ورش العمل على التخفيف والتصرف كأفضل صديق لسلمان، وأن سلمان كان دائما لطيفا ووديا معه”.

يقدم سونيل في فيلم “بهارات” شخصية رجل كبير السن، والتي يقول انه لم يجدها صعبة لانها قدمها من قبل، والفرق الوحيد هو أن شخصية العجوز التي يلعبها في الفيلم واقعية.

من المقرر عرض “بهارات” 5 يونيو، ويضم الفيلم أيضا النجوم كاترينا كايف، تابو، ديشا باتاني ونورا فتحي، إلى جانب الممثل فارون داوان في دور شرفي.