في عيد ميلادها الـ 52.. مادري ديكسيت تتألق بالأبيض والأسود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت الممثلة الهندية مادري ديكسيت نيني Madhuri Dixit Nene، التي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والخمسين الأربعاء 15 مايو، صورًا باللونين الأبيض والأسود لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

نجم “كالانك” في مشاركتها التي نشرتها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، شوهدت وهي ترتدي ثوبًا أسود جميلًا، وقد علقت على الصورة، “لا تدع ماضيك يؤثر على حاضرك أو مستقبلك”.

Advertisements

تحب الممثلة أيضًا مشاركة صور عائلتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد الأم، شاركت مادوري صورة مع والديها مع تعليق يرمز إلى افتخارها بوالديها، وقبل شهر، عندما بلغ رايان، ابن مادوري الأصغر، 14 عامًا، شاركت صورة لطفليها ريان وآرين، حيث تعد عائلة ديكسيت عائلة متماسكة ويمكن رؤية الممثلة غالبًا برفقة زوجها وأطفالها في المناسبات وفي الرحلات.

دخلت مادري صناعة السينما في عام 1984 وحققت شعبية كبيرة ف مجال احتراف التمثيل، ومهارات الرقص، بجمالها الأبدي، ومهارتها الكبيرة في تقديم الشخصيات الصعبة.

قدمت مادري بعض من أكثر الأفلام التي لا تنسى، وتشمل Tezaab وRam Lakhan وParinda وDil وSaajan وBeta وKhalnayak وHum Aapke Hain Koun وDil To Pagal Hai وMrityudand وPukar وDevdas وغيرها.