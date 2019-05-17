محمد ممدوح: انتحلت شخصية ضابط من أجل دور.. وأتمنى العمل مع هذين النجمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد ممدوح الكثير من الأسرار التي يكشفها لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية.

الفنان المصري قال إنه وُلد بالكويت وعاش بها لفترة، وأنه درس القانون لكنه لم يستفد منه أي شيء، مشيرا إلى أن سبب إطلاق لقب “تايسون” عليه يعود إلى أنه كان يمارس رياضة الملاكمة.

وعن الأدوار التي يقدمها، أكد ممدوح أنه يشعر بكونه يقدم البطولة المطلقة في كل أدواره، ورد على انتقاد البعض له بسبب نفسه القصير وطريقة نطقه للكلام، قائلاً “أنا آسف”.

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وكشف الفنان المصري، خلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أنه انتحل شخصية ضابط في إحدى المرات، وذلك من أجل تقديم دور ضابط شرطة في أحد الأعمال الفنية.

ممدوح قال إنه يبلغ من العمر 38 عاما، ووصف نفسه بأنه شخص رومانسي جدا، لافتا إلى أنه يتعمد إحاطة حياته الشخصية بالسرية، حفاظا على خصوصيته.

الفنان المصري كشف أنه عمل مع عدد كبير من الفنانين، لكنه يتمنى العمل مع النجمة منى زكي، وزوجها النجم أحمد حلمي، كما يتمنى إعادة التعاون مع النجم أحمد مكي.

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسلين هما: “ولد الغلابة” مع النجم أحمد السقا، ومسلسل “قابيل” مع أمينة خليل ومحمد فراج.